RHS recognizes Honor Roll students 

(Riverton, Wyo.) - Congratulations to the following 9-12th grade students for making the Riverton High School Honor Roll for fall 2016. Students must meet the following requirements to qualify for the Honor Roll and Principal’s Honor Roll each grading period.

Principal's Honor Roll: Have a 3.76 ­- 4.0 grade point average (Must be enrolled in at least three class periods).

Honor Roll: Have a 3.25 - ­3.75 grade point average for Honor Roll (Must be enrolled in at least three class periods).

Principal's Honor Roll - 12th Grade:

Kaylee Bond, Troy Cassity, Laramy Connelly, Ariana Curtis, Emily Dayton, Meghan DeVries, Jayd Dion, Teron Doebele, McKenzie Kykman, Alexander Fabricus, Niko Garcia, Janae Harris, Amanda Johnston, Shaylee Ketelhut, Trevor Keysaw, Krystal Kierstead, Dylan Lancaster, Devin Martinez, Alyssa McDonald, Heather McLaughlin, Vincent Mitchell, Easton Paxton, Paige Roice, Rachael Scheidemantel, Kylan Shultz, MaKenzie Valerio, Bailey Wilson, Kyli Yorgason.

Principal's Honor roll - 11th grade:

Dayne Bradley, Kyle Carper, Casey Chancellor, Cody Chancellor, Autumn Chavez, Anthony Dolbow, Matthew Fisher, Kylee Frost, Jorden James, Emily Jones, Mackenzie Kellner, Trevor Knowles, Brokk Nyberg, Kavish Patel, Samuel Perkins, Leighanna Shoulderblade, William Torgerson, Adam Weaver.

Principal's Honor roll - 10th grade:

Kaleb Allen, Kitlalli Almejo-Ponce, Bailey Baxter, Kami Bolte, Cydney Bradley, Jack Broadhead, Carlee Flanagan, Samantha Gaudern, Ella Hauck, Hannah Hutson, Joanna Irvin, Madilyn Johnston, Perlene-lynn Eva-Jean Keller, Jayce Leach, Carson Lee, Shelby Macomber, Julia Masson, Kiersten McDonald, Holland McLaughlin, Allison Mitchell, Emily Roseno, Callie Schamber, Tanner Selvig, Jori Skaggs, Elaina Stark, Jalon Tyndall, Madelynn Whitney, Holden Yorgason.

Principal's Honor roll - 9th grade:

Mackenzie Becker, Francisco Black, Cade Campbell, Sydney Chatfield, Andrea Dolbow, Peter Fahey, Jaylyn Gabrielsen, Miracle Gardner, Konnor Gaston, Arika Hill, Israel Holguin, Morgan Masson, Kelsey Merrill, Kelsey Milleson, Alexxis Motisi, Kendric Muehler, Matthew O'Halloran, Sage Orbell, Codi Raymond, Jared Robinson, Rachel Rohn, Cameron Schoening, Naya Shime, Madilynn Smith, Trevon Stevens, Chase Taylor, Terra Tippets, Gabrielle Vincent, Grace Ward, Savana Whitehurst.





Honor Roll - 12th grade:

Sonsoles Aguayo, Max Batista, Slade Becker, Elizabeth Bock, Emily Booth, Rebekah Branson, Lily Brown, Taryn Caress, Alicia Clarke, Braxton Crofts, Gabrielle Cunningham, Mackenzie Dickinson, Chase Emerson, Chelsea Felton, Brady Fullerton, Rachel Hutchinson, Ashlynd Ivie, Julia Klingbeil, Hunter Lee, Wei-Cheng Liao, Crenna Martin, Zachary McIntosh, Himari Nakada, Rylan Peranteaux, Charlie Peterson, Laura Raffel, Courtney Raymond, Matthew Reinig, Alec Richardson, Guadalupe Rodriguez, Gavin Settlemire, Hannah Smrekar, Shayly Starks, Wayne Steeds, Sydney Thayer, Riley Thomas, Tayte Thomas, Nancy Webb.

Honor Roll - 11th grade:

Aleric Adams, Jessica Anderson, Caitlin Bedard, Jada Boyer, Elayna Broadbent, Duncan Caruthers, Kendra Cleveland, Shawn Curtin, Dharma Daffron, Makenzie Daniels, Kalob DeVries, Madyson Dolcater, William Draper, Gage Duran, Morgan Kykman, Nicholas Fenton, Jakob Fossey, Cody Frazier, Chace Garcia, Hannah Gilliland, Nikole Goodman, Liam Harms, Maryanka Heiser, Jared Kobbe, Alyxandria Lanham, Jordan Lewis, Braydon Lonebear, Brett Lucas, Steven Makin, Ridge McCoy, Jarod Mills, Reyna Mitchell, Leslie Najera, Sahara Nestell, Talyn O'Neal, Colton Patterson, Jaitlyn Pettit, Beau Saindon, Makayla Seely, Kaelob Smith Taylenn Thompson, Katarina Tyler, Soloman VanDellen, Max Wardner, Shelby Watson, Sydney Wehr, Hannah Wright, Lesli Zach.

Honor Roll - 10th grade:

Errolyn Adams, Jerry Bennett, Timothy Boyd, Caitlyn Branson, Isaac DeVries, Carrie Faaberg, Dillon Fabricus, Savanna Frymire, Brandy Gould, Morgan Green, Mason Hyatt, Lilian Irvin, Aydria Ladd, Devin LaGois, Ester Lawson, Madeline Lewis, Kadden Hunter, Jade martinez, Tawny O'Connor, Mersadee Odom, Madisyn Pantle, Treyton Paxton, Maci Post, Sidney Reynolds, Leo Riley, Fontessa Salazar, Nathaniel Shroyer, Cheyenne Smith, Elliott Stafford, Piper Stark, Trysta Stingley, Katelyn Sullivan, Riley Vialpando, Trinity Wagon, Zachary Weant, Hayden Wempen, Alexander Williams.

Honor Roll - 9th grade:

Ridgely Briggs, Cheyenne Bryan, Kelcie Caswell, Michael Cunningham, Teagan Curl, Kaylee Dickinson, Jackson Ellison, Dillon Forbis, Aissa Franks, Trystan Gorley, Meeghan Healy, Ricky Hoffman, Brennan Ibach, Kaden Kellner, Zachary Kellogg, Dillon Lange, Abigail Larsen, Kaitlyn Maloff, Joseph Martinez, Ahkaysha Menor, Rylie Merta, Benjamin Miller, Cesar Munda, Brayden Nez, Abigail Reid, Hannah Robinson, Sierra Schumacher, Ashton Settlemire, Hayden Starrett, Trinity Stringer, Joseph Thornton, Jewel Wagon, Megan Wentz, Taci Wilson, Wesley Wright, Kelsi Yorgason, Delaney Young.